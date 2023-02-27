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Futbol üzerinden provokasyona tepki! Devlet Bahçeli’den sonra Semih Yalçın da Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı

A Haber
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Giriş: 27.02.2023 10:50
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, futbol üzerinden provokasyona dikkat çekti. Türkiye'nin en acılı günlerini yaşadığını hatırlatan Bahçeli, "Buna göz yumulmamalı" dedi, kulüp başkanlarına seslendi. "Ya tedbir alın ya da maçları seyircisiz oynatın" dedi. Bahçeli daha sonra benzer bir sloganın Beşiktaş maçında da atılması üzerine, Beşiktaş kulübü üyeliğinden ayrıldı. Bahçeli'nin ardından bir ayrılık haberi de MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Sosyal medyadan mesaj paylaşan Yalçın, "Deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık ve yeni kaos oyunlarına alet olma hali Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır." diyerek kulüp üyeliğinden çekildiğini duyurdu.
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