Fransızlardan PKK/YPG'li teröristlere onur nişanı! Senatoda ağırlayıp destek verdiler

Suriye'de hem PKK hem de DEAŞ'a lojistik destek sağlayan Fransa yeni bir skandala daha imza attı. Terör örgütlerine destek olan Fransızlar, Senato'da düzenlenen Nevruz resepsiyonunda terör örgütü PKK/YPG2nin sözde komutanları için tören düzenleyerek "onur nişanı" takdiminde bulundu. Fransızlar daha önce de teröristleri Elysée Sarayı'nda konuk etmişti.