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Fransızlardan PKK/YPG'li teröristlere onur nişanı! Senatoda ağırlayıp destek verdiler

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Giriş: 26.03.2023 15:22
Suriye'de hem PKK hem de DEAŞ'a lojistik destek sağlayan Fransa yeni bir skandala daha imza attı. Terör örgütlerine destek olan Fransızlar, Senato'da düzenlenen Nevruz resepsiyonunda terör örgütü PKK/YPG2nin sözde komutanları için tören düzenleyerek "onur nişanı" takdiminde bulundu. Fransızlar daha önce de teröristleri Elysée Sarayı'nda konuk etmişti.
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