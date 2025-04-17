Fransız gazeteciler Gazze’de öldürülen meslektaşlarını andı!

Fransa’nın başkenti Paris’te onlarca gazetece bir araya gelerek, İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden meslektaşlarını andı. Bastille Meydanı'nda toplanan gazeteciler, üzerlerine öldürülen gazetecilerin kanını temsil eden kırmızı boya lekeleri bulunan ve "basın" yazılı beyaz yelekler giydi. İsrail saldırılarını protesto eden gazeteciler, saldırılarda hayatını kaybeden meslektaşlarının isimlerini okudu ve her okunan isimde bir gazeteci yere düştü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN