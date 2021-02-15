Fransız basınında terör örgütü PKK propagandası

Fransa'da yayın yapan bir gazete, 13 Türk vatandaşının Gara'da şehit düştüğü günün ertesinde skandal bir manşete imza attı. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yapıldı.

Fransa'da yayın yapan bir gazete, 13 Türk vatandaşının Gara'da şehit düştüğü günün ertesinde skandal bir manşete imza attı. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yapıldı.