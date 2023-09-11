Fransa’da yaralanan Türk genci yurda getirildi! Polis aracının karıştığı olayda ağır yaralandı

Fransa'nın Elancourt kentinde polis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Türk genci Sefa Şahin Türkiye'ye getirildi. Şahin'in tedavisi İstanbul'daki özel bir hastanede devam edecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN