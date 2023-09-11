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Fransa’da yaralanan Türk genci yurda getirildi! Polis aracının karıştığı olayda ağır yaralandı

A Haber
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Giriş: 11.09.2023 14:42
Fransa'nın Elancourt kentinde polis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Türk genci Sefa Şahin Türkiye'ye getirildi. Şahin'in tedavisi İstanbul'daki özel bir hastanede devam edecek.
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