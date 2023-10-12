13 Ekim 2023, Cuma
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Fosfor bombası nedir? Etkileri neler, neden yasak? İsrail “fosfor bombası” mı kullandı?
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını bildirdi. Eski Genelkurmay Harekat Başkanı, Emekli Tümgeneral Mehmet Okkan ve Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.