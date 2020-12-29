Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen dergilerinden Foreign Policy'den Türkiye ve Başkan Erdoğan'a ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme alındı. Yazıda 2020 yılında Türk ordusunun dünya çapında on yıllardır hatta belki de hiç olmadığı kadar aktif olduğu vurgulandı.

"Dünya çapında on yıllardır böylesini görmedik"... Türk ordusu hakkında sarf edilen bu sözler Amerikan Foreign Policy dergisinde yer aldı.

2020 yılı biterken dergi çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Yazıda Türk ordusunun dünya çapında on yıllardır hatta belki de hiç olmadığı kadar aktif olduğu vurgulandı.

Yazıda ayrıca Başkan Erdoğan hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu. Erdoğan'ın Libya'dan Dağlık Karabağ'a kadar Türkiye'nin hedeflerini ilerletmek için çalıştığı aktarıldı. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj krizinin ise bir "Temas sporuna" dönüştüğü kaydedildi.

SALGIN DA ENGELLEYEMEDİ

Yazıda en dikkat çeken bölümse 2020 yılındaki zorlukların hatırlatıldığı bölüm oldu. "Bu salgının durduramadığı bir kişi varsa, o da Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadeleri kullanıldı.