15 Mart 2025, Cumartesi
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Flash ve Pozitifbank operasyonun perde arkası! Masak nasıl takibi yönetti?
Yasa dışı bahis operasyonunda Payfix'in veri tabanında 80 bin 11 farklı para transfer kümesi olduğu tespit edildi. O kümelerde de toplam 211 bin hesabın olduğu belirlendi. Yani tüm bu işlemler bu hesaplar üzerinden dönüyordu. Paravan şirketler de cabası. Peki ama nasıl yapılıyordu aklama? İşte merak edilenler...