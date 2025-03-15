Flash ve Pozitifbank operasyonun perde arkası! Masak nasıl takibi yönetti?

Yasa dışı bahis operasyonunda Payfix'in veri tabanında 80 bin 11 farklı para transfer kümesi olduğu tespit edildi. O kümelerde de toplam 211 bin hesabın olduğu belirlendi. Yani tüm bu işlemler bu hesaplar üzerinden dönüyordu. Paravan şirketler de cabası. Peki ama nasıl yapılıyordu aklama? İşte merak edilenler...

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