15 Mart 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Flash ve Pozitifbank operasyonun perde arkası! Masak nasıl takibi yönetti?
Flash ve Pozitifbank operasyonun perde arkası! Masak nasıl takibi yönetti?

Flash ve Pozitifbank operasyonun perde arkası! Masak nasıl takibi yönetti?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2025 09:30
Yasa dışı bahis operasyonunda Payfix'in veri tabanında 80 bin 11 farklı para transfer kümesi olduğu tespit edildi. O kümelerde de toplam 211 bin hesabın olduğu belirlendi. Yani tüm bu işlemler bu hesaplar üzerinden dönüyordu. Paravan şirketler de cabası. Peki ama nasıl yapılıyordu aklama? İşte merak edilenler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Flash ve Pozitifbank operasyonun perde arkası! Masak nasıl takibi yönetti?
Terörsüz Türkiye hedefi | Diyarbakır halkı ne diyor?
Terörsüz Türkiye hedefi | Diyarbakır halkı ne diyor?
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!
. Bahis parası işte böyle hesaplandı
. Bahis parası işte böyle hesaplandı
Osmanlı’nın ilk şehit pilotları
Osmanlı’nın ilk şehit pilotları
Suriye’ye yapılan ziyaretin perde arkası!
Suriye’ye yapılan ziyaretin perde arkası!
ABD, Çin’i Tayvan üzerinden işgal etmeye mi hazırlanıyor?
ABD, Çin'i Tayvan üzerinden işgal etmeye mi hazırlanıyor?
Sarıyer eski belediye başkanı Şükrü Genç ve 16 şüpheli tutuklandı!
Sarıyer eski belediye başkanı Şükrü Genç ve 16 şüpheli tutuklandı!
İmam Koç glütensiz ekmekle çölyak hastalarına umut oldu
İmam Koç glütensiz ekmekle çölyak hastalarına umut oldu
CHP’de gizli yarış sürüyor! Yavaş: Kimsenin yedeği değilim...
CHP'de gizli yarış sürüyor! Yavaş: Kimsenin yedeği değilim...
Bahis parası işte böyle aklandı!
Bahis parası işte böyle aklandı!
Sağlık ordusuna 37 bin yeni çalışan!
Sağlık ordusuna 37 bin yeni çalışan!
Başkan Erdoğan’dan sağlıkta istihdam müjdesi!
Başkan Erdoğan'dan sağlıkta istihdam müjdesi!
Daha Fazla Video Göster