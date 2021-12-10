Fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi! Uymayan esnafa ceza kesildi

İstanbul Bahçelievler'deki fırınlarda gramaj, hijyen ve fiyat denetimi yapıldı. Ekmekler teker teker tartıldı. Gramaj kontrolü yapıldı. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

İstanbul Bahçelievler'de sabaha karşı Zabıta ekipleri fırın denetimindeydi. Çalışma kapsamında girdikleri fırın ve pastanelerde önce ekmeğin fiyatını ardından gramajını kontrol etti.

Hijyen koşulları da gözden geçirildi. Denetimde eksik gramajlı ekmek sattığı ve fiyat tarifesi olmadığı belirlenen esnaf hakkında tutanak tutuldu. Ve cezai işlem uygulandı.