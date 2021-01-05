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Fırat'ın doğusunda hareketlilik

A Haber
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Giriş: 05.01.2021 23:13
Fırat'ın doğusunda Fırat Kalkanı bölgesinde son günlerde PKK/YPG terör örgütü yine kanlı yüzünü göstermeye başladı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'ın kuzeyinde yer alan ayn isa bölgesinde PKK/YPG Suriye Milli Ordusuna yönelik saldırı düzenlemeye başladı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Fırat'ın doğusunda Fırat Kalkanı bölgesinde son günlerde PKK/YPG terör örgütü yine kanlı yüzünü göstermeye başladı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'ın kuzeyinde yer alan ayn isa bölgesinde PKK/YPG Suriye Milli Ordusuna yönelik saldırı düzenlemeye başladı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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