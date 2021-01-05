- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Fırat'ın doğusunda hareketlilik
Fırat'ın doğusunda Fırat Kalkanı bölgesinde son günlerde PKK/YPG terör örgütü yine kanlı yüzünü göstermeye başladı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'ın kuzeyinde yer alan ayn isa bölgesinde PKK/YPG Suriye Milli Ordusuna yönelik saldırı düzenlemeye başladı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Fırat'ın doğusunda Fırat Kalkanı bölgesinde son günlerde PKK/YPG terör örgütü yine kanlı yüzünü göstermeye başladı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'ın kuzeyinde yer alan ayn isa bölgesinde PKK/YPG Suriye Milli Ordusuna yönelik saldırı düzenlemeye başladı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.