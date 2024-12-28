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Fırat’ın Batısı’nda terör temizliği! A Haber Karakozak Köprüsü’nde

Fırat’ın Batısı'nda terör temizliği! A Haber Karakozak Köprüsü'nde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.12.2024 20:55
Güncelleme:28.12.2024 21:01
Fırat’ın Batısını teröristlerden temizleyen Suriye Milli Ordusu, bölgeye güvenliği yeniden kazandırdı. Şimdi gözler, Fırat’ın doğusunda olası bir operasyonun sinyallerine çevrildi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve Okan Can Sapkayalı bölgedeki son durumu ve operasyonun etkilerini yerinde aktardı.

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın batısında terörist unsurlara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bölgede gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda teröristlerin temizlendiği ve güvenliğin büyük ölçüde sağlandığı bildirildi.

Operasyonun ardından gözler, Fırat'ın doğusuna çevrildi. Bölgedeki olası bir harekatın detaylarına ilişkin merak edilen sorular, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur tarafından aktarıldı. Uğur, bölgedeki son durumu ve operasyonun etkilerini yerinde değerlendirerek, Fırat'ın doğusuna yönelik yeni bir askeri hareketin masada olup olmadığını analiz etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonun, terörist unsurlara karşı mücadelede kritik bir adım olduğu vurgulanırken, bölge halkı da yeniden sağlanan güven ortamından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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Fırat’ın Batısı’nda terör temizliği! A Haber Karakozak Köprüsü’nde
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