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Fırat Çakıroğlu’nun şehadetinin 6. yıl dönümü!

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Giriş: 20.02.2021 13:43
Güncelleme:20.02.2021 13:48
Fırat Çakıroğlu 4 yıl tarih bölümü okuduğu Ege Üniversitesi'nin Ülkü Ocakları sorumlusuydu. PKK üyesi sözde öğrenciler 6 yıl önce bugün onu ve arkadaşlarını hedef almıştı. O saldırıda Fırat Çakıroğlu hayatını kaybetmişti.  Fırat Çakıroğlu'nun bu vefatı üniversitelerde öfkeyle karşılanmış tüm yurttan tepkiler yükselmişti. Ancak gerek MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağduyu çağrıları gerek ülkü ocaklarının metanetli duruşu Türkiye'de çıkarılmak istenen yeni bir kavganın önüne geçti. Çakıroğlu'nun katilini Türk adaleti cezasız bırakmadı. Cinayetin sanığı Nurullah Semo terör örgütü üyeliğinden 15 yıl, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aradan yıllar geçse de mazisi dün gibi akıllarda.
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