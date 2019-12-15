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15.12.2019

Firari Said Sefa'dan, Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki ailelere küstah sözler!

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçan FETÖ'nün 'fuatavni' hesabının kurucusu olarak bilinen hain Said Sefa, Diyarbakır’da PKK tarafından kaçırılan evlatlarının geri dönmesi için nöbet tutan acılı aileleri hedef aldı. Skandal sözlere yer veren kaçak FETÖ’cü Sefa, 'Net söylüyorum, bölgede gençlerin kaçırılması hadisesi söz konusu değil' diyen hain Sefa, ailelerin eylemini 'komedi' olarak niteledi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurtdışına kaçan FETÖ'nün 'fuatavni' hesabının kurucusu Said Sefa, yayınladığı bir videoda, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl binası önünde nöbet tutan aileleri hedef aldı. 'Net söylüyorum, bölgede gençlerin kaçırılması hadisesi söz konusu değil' diyen hain Sefa, ailelerin eylemini 'komedi' olarak niteledi.

Firari FETÖ'cü alçak Said Sefa, Diyarbakır'da HDP il binası önünde PKK tarafından kaçırılan çocukları 104 günü aşkındır nöbet tutan aileleri hedef aldı.

"Net söylüyorum, bölgede gençlerin kaçırılması hadisesi söz konusu değil" iddiasında bulunan Sefa, Kürt gençlerinin isteyerek dağa çıktıklarını savundu.

Diyarbakır ailelerinin HDP'den değil devletten hesap sorması gerektiğini ifade eden Sefa, "Onlar kalkıp gidip bir siyasi partinin merdivenlerinde oturmayı tercih ediyorlar. Bu kadar böyle bir komedi, böyle bir kara mizah siyaseten ne görüldü, ne de bundan sonra görülür" ifadelerini kullandı.

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