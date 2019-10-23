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23.10.2019
Firari FETÖ'cü savcı düzenlenen operasyonlar yakalandı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, Esenyurt’ta bir eve gerçekleştirilen operasyonda 3 yıldır kırmızı bültenle aranan, Fettullahçı Terör Örgütü üyesi, eski Ergenekon Savcısı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı. Operasyona ait görüntüler Jandarma Genel Komutanlığı tarafında yayınlandı. İşte o anlar...
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