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Financial Times Türkiye'yi manşetine taşıdı: Türkiye dış politikada gücünü artırdı
İngiltere merkezli Financial Times Gazetesi Türkiye'nin dış politikasını ele alan bir analiz yayınladı. Başkan Recep Rayyip Erdoğan'ın hamlelerinin incelendiği yazıda, "Türkiye dış politikada gücünü artırdı" ifadeleri yer aldı.
İngiltere merkezli Financial Times Gazetesi Türkiye'nin dış politikasını ele alan bir analiz yayınladı. Başkan Recep Rayyip Erdoğan'ın hamlelerinin incelendiği yazıda, "Türkiye dış politikada gücünü artırdı" ifadeleri yer aldı.