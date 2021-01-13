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Financial Times Türkiye'yi manşetine taşıdı: Türkiye dış politikada gücünü artırdı

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Giriş: 13.01.2021 13:10
Güncelleme:13.01.2021 13:15
İngiltere merkezli Financial Times Gazetesi Türkiye'nin dış politikasını ele alan bir analiz yayınladı. Başkan Recep Rayyip Erdoğan'ın hamlelerinin incelendiği yazıda, "Türkiye dış politikada gücünü artırdı" ifadeleri yer aldı.

İngiltere merkezli Financial Times Gazetesi Türkiye'nin dış politikasını ele alan bir analiz yayınladı. Başkan Recep Rayyip Erdoğan'ın hamlelerinin incelendiği yazıda, "Türkiye dış politikada gücünü artırdı" ifadeleri yer aldı.

Financial Times Türkiyenin ve Başkan Erdoğanın stratejilerini konu alan bir analiz kaleme aldı FİNANCİAL TİMES TÜRKİYE'NİN VE BAŞKAN ERDOĞAN'IN STRATEJİLERİNİ KONU ALAN BİR ANALİZ KALEME ALDI
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