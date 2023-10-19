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Filistinli doktor dedenin en acı anı

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Giriş: 19.10.2023 19:07
Filistinli bir doktor aynı zamanda bir dede yüzlerce Filistinli bebeğin öldüğünü gördü ama bu sefer hayatını kaybeden kendi torunuydu. Gözyaşları içinde son defa cenazesine sarıldı torununun...
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