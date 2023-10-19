Filistinli doktor dedenin en acı anı

Filistinli bir doktor aynı zamanda bir dede yüzlerce Filistinli bebeğin öldüğünü gördü ama bu sefer hayatını kaybeden kendi torunuydu. Gözyaşları içinde son defa cenazesine sarıldı torununun...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN