Filistin'in kızı Rachel Corrie! ABD'li aktivist 21 yıl önce İsrail buldozeri altında can verdi

İnsanlık vicdanına ses olan Amerikalı insan hakları savunucusu ve barış aktivisti Rachel Corrie bundan tam 21 yıl önce bugün Gazze'de İsrail tanklarının altında can verdi. Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail ordusuna ait bir buldozer tarafından ezilerek öldürülen ABD'li Rachel Corrie hikayesi ile direnişin simgelerinden biri haline geldi. Hayatını Filistinlilerin haklarını savunmaya adayan genç kadın, hak ihlallerinin gün yüzüne çıkarılmasında rol oynadı. Filistinliler, Corrie'yi "şehit" olarak nitelendirdi ve onun için büyük bir cenaze töreni düzenlendi. Bu olaydan sonra 16 Mart Dünya Vicdan Günü olarak kutlanıyor.

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