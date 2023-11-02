02 Kasım 2023, Perşembe
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Filistin'i hatırlatan söze yasak! İngiltere futbol federasyonu "nehirden denize" sözünü yasaklıyor
İngiltere'de futbolcular "nehirden denize" ifadesini kullanamayacak. Leicester Cityli futbolcu Hamza Choudhury sonradan sildiği paylaşıma "Nehirden denize" notunu düştü. Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki topraklara atıfta bulunan ifade Gilistin'i destek için kullanılıyor. Futbolcunun kulübü ile bağının kesilmesi söz konusu.