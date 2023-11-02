Filistin'i hatırlatan söze yasak! İngiltere futbol federasyonu "nehirden denize" sözünü yasaklıyor

İngiltere'de futbolcular "nehirden denize" ifadesini kullanamayacak. Leicester Cityli futbolcu Hamza Choudhury sonradan sildiği paylaşıma "Nehirden denize" notunu düştü. Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki topraklara atıfta bulunan ifade Gilistin'i destek için kullanılıyor. Futbolcunun kulübü ile bağının kesilmesi söz konusu.

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