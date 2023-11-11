Filistin toprakları işte böyle çalınıyor! Yerleşimci mi işgalci mi belli değil

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik insanlık dışı soykırımı bitmek bilmiyor. Katil İsrail'in tarihle örtüşmeyen Yahudiler Filistin topraklarını satın aldı yalanı daha önce A Haber ekranlarında çürültülmüştü. Yerleşimci mi yoksa işgalci mi olduğu belli olmayan bir İsrailli yıllardan bu yana süre gelen soykırımını gözler önüne bir kez daha serdi. Katil İsrail askeri ve halkıyla Filistin topraklarını işte böyle çalıyor...