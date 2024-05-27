27 Mayıs 2024, Pazartesi
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FETÖVARİ kumpas | Murat Çelik’in ifadesi ortaya çıktı! Soruşturmada 1 tutuklama 2 tahliye
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının gizli tanığının firarına ilişkin soruşturmada tutuklanan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in ifadesi ortaya çıktı. Murat Çelik, "Serdar Sertçelik gizli tanık programındaydı. Deşifre olmasın diye ekiplerimiz kendisine yaklaşmıyordu." dedi. Yurt dışına kaçtıktan sonra yapılan görüşmeler için ise "İkna etme amaçlıydı" diyerek görüşmelerden adli mercilerin haberi olduğunu iddia etti.