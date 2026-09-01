FETÖ'nün siber inine darbe: Kripto haberleşme ağı "Signal" deşifre oldu!

Ankara'da FETÖ'nün güncel bilişim yapılanmasına yönelik operasyonda, örgüt üyelerinin Signal uygulaması üzerinden kurduğu öne sürülen kriptolu iletişim ağı mercek altına alındı. A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre, hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı, 3 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ele geçirilen dijital verilerle örgüt içindeki iletişim ve hiyerarşinin deşifre edilmesi hedefleniyor.