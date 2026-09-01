Girne'de kayıp 20 kişi için kritik operasyon: TCG Işın 514 metre derinlikte!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan gemide kayıp 20 kişiye ulaşmak için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci'nin aktardığı bilgilere göre, Türkiye'den bölgeye gönderilen TCG Işın, 514 metre derinlikteki enkazın yerini elektronik sistemlerle tespit ederek ROV adı verilen su altı robotuyla görüntüleme yapacak. Çalışmalarda olumsuz hava koşulları ve enkazın sürüklenme ihtimali de dikkate alınıyor.