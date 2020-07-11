FETÖ'nün 'mesih' yalanın arkasındaki kirli planı!

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in hiçbir zaman açıklamaya cesaret edemediği, "mesih" yalanının arka planında neler var? Örgüt dış yapılanmasını genişletmek için ılımlı İslam söylemini nasıl kullandı? Daily Sabah Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay, "terörün mesihi" adlı kitabında işte bu sorulara yanıt aradı.

Eli kanlı örgütün ele başı Fetullah Gülen, hiçbir zaman itiraf etmese de kendisini yıllarca mütevazı bir alim olarak tanıtmaya çalışsa da aslında hep bir "mesih" imasındaydı.

Daily Sabah Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay, "terörün mesihi-mesiyanik hareketlerin devlet ve rejim güvenliğine tehdidi", "terörün mesihi" adlı bir kitap yazdı ve elebaşı Gülen'in bu yönünü irdeledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne göre, 15 Temmuz yalnızca bir darbe girişmi değildi. Eğer başarılı olsaydı, örgüt üyelerinin inancına göre kurtuluş günü olacaktı.

FETÖ yurt dışındaki örgütlenmesini genişletmek için hep ılımlı İslam'a sığındı. 28 Şubat, Mavi Marmara ve 11 Eylül olaylarında sergilediği tavır bunun

en net örnekleriydi.