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FETÖ’cüler Yunanistan’a nasıl sığındı?

A Haber
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Giriş: 15.07.2022 16:43
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası firar eden FETÖ’cülerin güvenli limanlarından biri de Yunanistan. Eli kanlı teröristleri Türkiye karşıtı siyasi oyunlarına piyon eden Atina yönetimi, onlarca FETÖ'cüye ev sahipliği yapıyor. Gümülcine'den detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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