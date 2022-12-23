FETÖ'cüler Atina'ya nasıl kaçıyor? Meis Adası üzerinden kaçış güzergahı ortaya çıktı

Yunanistan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 20 bin FETÖ üyesine kucak açtı. FETÖ'cüler Meis Adası üstünden Atina'ya nasıl kaçtı? A Haber muhabiri Yasin Anzerli detayları aktardı. Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN