23 Aralık 2022, Cuma
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FETÖ'cüler Atina'ya nasıl kaçıyor? Meis Adası üzerinden kaçış güzergahı ortaya çıktı
Yunanistan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 20 bin FETÖ üyesine kucak açtı. FETÖ'cüler Meis Adası üstünden Atina'ya nasıl kaçtı? A Haber muhabiri Yasin Anzerli detayları aktardı. Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.