17 Temmuz 2021, Cumartesi
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FETÖ’cü Salim Zeybek’ten “O belge sahte” itirafı
Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri bir bir itirafçı olmaya devam ediyor. Son olarak örgütün bir dönem MİT'teki mahrem imamlarından olan Salim Zeybek, yayınladığı videoyla çarpıcı itiraflarda bulundu. Zeybek, “Adil Öksüz'ü MİT elemanı gibi gösteren belgeyi ben hazırladım. O belge sahte.” dedi.