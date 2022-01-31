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FETÖ taktiği yine mi devreye sokuluyor? Kılıçdaroğlu'nun ihale iddiası çöktü, CHP neden sessiz?

A Haber
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Giriş: 31.01.2022 12:37
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihale iddiası çöktü. 100 bin TL'lik oda ve balıkçıdaki fotoğraf CHP'yi karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu iftiralarla bürokratları neden hedef alıyor? CHP'nin asılsız iddiaları dillendirmesinin perde arkası ne? Kılıçdaroğlu, "namuslu bürokratlar" diyerek ne amaçlıyor? FETÖ taktikleri ile itibarsızlaştırma mı? CHP'de 2023 kavgası mı? Organize iftiralar ile hedef ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, Gazeteci Murat Özer ve İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı değerlendirdi.
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