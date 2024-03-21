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FETÖ firarisi eski Vali Ahmet Pek yakalandı!

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Giriş: 21.03.2024 01:20
Terör örgütü FETÖ'ye ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi.
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FETÖ firarisi eski Vali Ahmet Pek yakalandı!
FETÖ firarisi eski Vali Ahmet Pek yakalandı!
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