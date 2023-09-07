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Feribota alınmayan yolcu geri itilerek öldü! Görevliler son anda yetişen yolcuyu denize itti

A Haber
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Giriş: 07.09.2023 09:51
Yunanistan'ın Pire Limanı’ndan Hereklion'a giden bir feribotun yolcusu sefere, son anda yetişti. Ancak görevliler tarafından feribota alınmayarak geri itildi. Gemi tam da o sırada iskeleden ayrılınca, denize düşen yolcu boğularak hayatını kaybetti.
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Feribota alınmayan yolcu geri itilerek öldü!
Feribota alınmayan yolcu geri itilerek öldü!
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