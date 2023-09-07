Feribota alınmayan yolcu geri itilerek öldü! Görevliler son anda yetişen yolcuyu denize itti

Yunanistan'ın Pire Limanı’ndan Hereklion'a giden bir feribotun yolcusu sefere, son anda yetişti. Ancak görevliler tarafından feribota alınmayarak geri itildi. Gemi tam da o sırada iskeleden ayrılınca, denize düşen yolcu boğularak hayatını kaybetti.

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