Fay hattının geçtiği Mimar Sinan Mahallesi yerle bir oldu... Kırıkhanlılar felaketi anlattı

Hatay Kırıkhan'da fay hattının geçtiği Mimar Sinan Mahallesi yerle bir oldu. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu o noktadan izlenimlerini aktardı. Kırıkhanlılar deprem felaketinde yaşadıklarını anlattı.

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