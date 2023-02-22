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Fay hattının geçtiği Mimar Sinan Mahallesi yerle bir oldu... Kırıkhanlılar felaketi anlattı

A Haber
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Giriş: 22.02.2023 08:33
Hatay Kırıkhan'da fay hattının geçtiği Mimar Sinan Mahallesi yerle bir oldu. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu o noktadan izlenimlerini aktardı. Kırıkhanlılar deprem felaketinde yaşadıklarını anlattı.
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