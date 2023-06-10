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Fatih Erbakan seçim değerlendirmesi: Cumhur İttifakı’nın zaferi kıymetli, Milli Görüş’ün tek adresi Yeniden Refah

A Haber
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Giriş: 10.06.2023 15:36
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimleri değerlendirdi. “Seçimin kazananı Yeniden Refah Partisi olmuştur” diyen Erbakan, Makina Kimya'da meydana gelen patlamaya ilişkin başsağlığı mesajı verdi.  Erbakan, seçimin kaybedeni olarak Kılıçaroğlu ve Millet İttifakı’nı işaret etti, “Seçimin kaybedeni Kılıçdaroğludur çünkü son derece bonkör bir şekilde 2 Meclis Grubu oluşturabilecek sayıda milletvekilini yüzde 1 bile olmayan partilere cömertçe vermiş cumhurbaşkanı olma hedefiyle günün sonunda kaybetmiş mağlup olmuş ve verdiği vekillerle ortada kalmıştır. Seçimin kaybedenlerinden biri de HDP olmuştur” ifadelerini kullandı.
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