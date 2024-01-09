09 Ocak 2024, Salı
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Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırının güvenlik kamera görüntüsü
Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Camii imamına düzenlenen sloganlı saldırı, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta değerlendirildi. Programda MOSSAD'ın 'Süleymaniye Camii' bölgesinde fotoğraf çektiğine değinilirken İstanbul'un sembol camilerinden olan Fatih Camii imamına düzenlenen sloganlı saldırı 'Camiide provokasyon görüntüsü' olarak tanımlandı. Usta'nın tedavi gördüğü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Alpaslan Mayadağlı, imamın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.