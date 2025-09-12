12 Eylül 2025, Cuma

Faizsiz ev ve araç nasıl alınabilecek? Sistem nasıl işleyecek?
Faizsiz ev ve araç nasıl alınabilecek? Sistem nasıl işleyecek?

Faizsiz ev ve araç nasıl alınabilecek? Sistem nasıl işleyecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 12:36
Faizsiz ev, iş yeri ve araç satın alımını sağlayacak yeni sistemin detayları belli oldu. Peki faizsiz ev sahibi olmanın yolları neler? Merak edilenleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan mali müşavir İsmet Çetinkaya anlattı.
