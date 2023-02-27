27 Şubat 2023, Pazartesi
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Fahrettin Koca'dan Malatya depremi açıklaması! 103 vatandaşımız yaralandı
Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde bazı hasarlı binalar yıkıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 103 vatandaşın yaralandığını belirtti. Geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Koca, yaralıların tedavi altında olduğunu ifade etti.