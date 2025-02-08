08 Şubat 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Fahiş zamma kapatma cezası geliyor!
Fahiş zamma kapatma cezası geliyor!

Fahiş zamma kapatma cezası geliyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2025 21:07
Çocuğu özel okulda okuyan velilerin, fahiş zam şikayetleriyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçmişti. Yüzlerce okulu kapsayan titiz bir inceleme başlatıldı günler önce. Bazı okulların, fahiş artış yaptığı belirlendi. Peki bir yaptırımı olacak mı bunun. Bu sorunun cevabını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin verdi. "kapatmaya kadar varan" cezalar gündemde.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fahiş zamma kapatma cezası geliyor!
Tadamon katliamı: Bu mahallede her yer kemik dolu!
Tadamon katliamı: Bu mahallede her yer kemik dolu!
Fahiş zamma kapatma cezası geliyor!
Fahiş zamma kapatma cezası geliyor!
Evine girmeyen kimse kalmayacak
"Evine girmeyen kimse kalmayacak"
Akciğer tedavisi için yöntem geliştirdiler!
Akciğer tedavisi için yöntem geliştirdiler!
Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü!
Bakan Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü!
Narin Güran cinayetinde bakanlık itirazı
Narin Güran cinayetinde bakanlık itirazı
Filistin toprakları Trump’ın satılık kupon arazileri değildir
"Filistin toprakları Trump'ın satılık kupon arazileri değildir"
Başkan Erdoğan’dan Malezya, Endonezya ve Pakistan’a ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Malezya, Endonezya ve Pakistan'a ziyaret
Teröre darbe! 19 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Teröre darbe! 19 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Toplumsal Hafıza 9.bölüm!
Toplumsal Hafıza 9.bölüm!
AFAD’dan Santorini Adası toplantısı!
AFAD'dan Santorini Adası toplantısı!
AK Parti’den CHP lideri Özgür Özel’e Filistin tepkisi
AK Parti'den CHP lideri Özgür Özel'e Filistin tepkisi
Daha Fazla Video Göster