08 Şubat 2025, Cumartesi
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Fahiş zamma kapatma cezası geliyor!
Çocuğu özel okulda okuyan velilerin, fahiş zam şikayetleriyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçmişti. Yüzlerce okulu kapsayan titiz bir inceleme başlatıldı günler önce. Bazı okulların, fahiş artış yaptığı belirlendi. Peki bir yaptırımı olacak mı bunun. Bu sorunun cevabını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin verdi. "kapatmaya kadar varan" cezalar gündemde.