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Ezineli Yahya Çavuş’un belgeseli yapıldı! Kirte Muharebeleri’nde yaralanıp şehit düştü

A Haber
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Giriş: 15.11.2021 12:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de Ezineli Yahya Çavuş'un belgeselini izledi. A Haber muhabiri Vedat Sezer, Ezineli Yahya Çavuş anıtı ve şehitliğine gitti. Vedat Sezer’in canlı yayında konuğu olan Gelibolu Tarihi Alanı Başkanı İsmail Kaşdemir önemi değerlendirmelerde bulundu.
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