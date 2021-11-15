15 Kasım 2021, Pazartesi
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Ezineli Yahya Çavuş’un belgeseli yapıldı! Kirte Muharebeleri’nde yaralanıp şehit düştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de Ezineli Yahya Çavuş'un belgeselini izledi. A Haber muhabiri Vedat Sezer, Ezineli Yahya Çavuş anıtı ve şehitliğine gitti. Vedat Sezer’in canlı yayında konuğu olan Gelibolu Tarihi Alanı Başkanı İsmail Kaşdemir önemi değerlendirmelerde bulundu.