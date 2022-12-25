EYT… Karadeniz gazında yeni müjde… Kabine kritik başlıklarla toplanıyor

Yılın son Kabine'si toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme görüşülecek. Fahiş fiyatla mücadelenin de ele alınacağı toplantının ardından Erdoğan, Karadeniz gazıyla ilgili yeni bir müjde paylaşacak.

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