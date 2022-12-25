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EYT… Karadeniz gazında yeni müjde… Kabine kritik başlıklarla toplanıyor

A Haber
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Giriş: 25.12.2022 16:25
Yılın son Kabine'si toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme görüşülecek. Fahiş fiyatla mücadelenin de ele alınacağı toplantının ardından Erdoğan, Karadeniz gazıyla ilgili yeni bir müjde paylaşacak.
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