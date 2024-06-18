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Eylem Tok ve oğlu hakim karşısında! ABD’ye kaçan anne ve oğlunun Boston kentindeki duruşması başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2024 18:29
İstanbul Kemerburgaz’da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu kaza sonrası yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur bugün ABD’de hakim karşısına çıktı. Detayları AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu aktardı. İşte detaylar…
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