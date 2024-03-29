Evlilik kredisinde şartlar neler?

Gençlere başta evlilik olmak üzere birçok noktada yardım sağlayan Aile ve Gençlik Fonu'na altı bin 299 çift başvuru yaptı. En fazla başvuru Hatay'dan yapıldı.

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