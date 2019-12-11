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11.12.2019

Evlat nöbetindeki baba Şevket Bingöl: Çocuklarımızı alacağız

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için eylem yapan baba Şevket Bingöl, çocuğuna kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini belirtti. Çocuğum 2014 yılında HDP Arnavutköy İlçe Teşkilatına götürülüp, kandırılarak dağa kaçırıldı" diyen Bingöl, çocuğunun geleceğine inandığını aktardı.

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