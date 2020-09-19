Evlat nöbetindeki baba kızının izini sürmek için asker olmak istiyor

İzmir'de yaşayan ve HDP il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, 9 yıldır evladını PKK'dan kurtarmak için mücadele ediyor. Eylem yapan Mehmet Laçin, askerlik şubesine gönüllü askerlik başvurusu yaptı. Mehmet Laçin, kızının izini sürmek ve kurtarmak için asker olmak istediğini söyledi. Mehmet Laçin, "Kızımı kurtarmak için elimden ne gelirse yaparım. Kızımı kurtarmak, vatanımı savunmak için, Allah beni evlatsız da vatansız da yapmasın, ben asker olmak istedim. Neticede ne cevap verilir bilmiyorum. Çırpınıyorum. Mücadele ediyorum." dedi.