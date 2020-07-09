Evlat nöbetinde 14. kavuşma! PKK'dan kurtulan Ramazan Ertaş ailesi ile kucaklaştı

Terör örgütü PKK’tan kurtulup Diyarbakır Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan Ramazan Ertaş, ailesiyle buluştu. Diyarbakır’daki bu buluşma 14. oldu. PKK ve HDP’nin siyasi koluna karşı elde edilen bu başarı tarihe geçti. Yaklaşık sekiz ay önce teröristler tarafından kaçırılan Ramazan Ertaş güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Terör örgütü PKK'tan kurtulup Diyarbakır Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan Ramazan Ertaş, ailesiyle buluştu. Diyarbakır'daki bu buluşma 14. oldu. PKK ve HDP'nin siyasi koluna karşı elde edilen bu başarı tarihe geçti. Yaklaşık sekiz ay önce teröristler tarafından kaçırılan Ramazan Ertaş güvenlik güçlerine teslim olmuştu.



BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ MESAJLAR



Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır anneleri ile ilgili bir haberim var. Bugüne kadar 13 aileyi evlatlarıyla buluşturduk. Sabah Cumhurbaşkanımıza da haber verdim. Bugün yarın 14. aileyi de evladıyla kavuşturuyoruz" dedi.

Müjdeyi duyan evlat nöbetinde olan ailelerin çadırında sevinç gözyaşları döküldü. Eylemin 309'cu gününde müjdeyi alan aileler kendi çocukları gelmiş gibi sevindiğini söyledi. Nöbetteki aileler evladına kavuşan aileyi arayarak tebrik etti.

"ÇOK MUTLUYUZ 14 AİLE OLDU"



Van'dan Diyarbakır'a gelerek 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan Nazlı Sancar, müjdeyi alınca çok sevindiğini aktardı.

Sancar, "Bugün bir evladımız daha geldi çok sevindik, sanki benim kızım gelmiş gibi oldu. Çok mutluyuz 14 aile oldu, tüm ailelere sesleniyorum gelin evlatlarınızı isteyin. Biz hepimiz inşallah Allah'ın izniyle evlatlarımızı alıp gideceğiz. İnşallah Allah bu sevinci bize de yaşatır, çok mutlu ve sevinçliyiz" dedi.

"SANKİ BENİM ÇOCUĞUM GELMİŞ GİBİ OLDUM"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Necibe Çiftçi, müjdeyi aldığında sanki kendi evladına kavuşmuş gibi hissettiğini söyledi.

Çiftçi, "Çok sevinç içindeyiz bütün ailelere sesleniyoruz, bütün anneler gelsin buraya oturup bir ümit beklesinler. Biz biliyoruz ki ümidimize kavuşacağız, bugün bu aile kavuştu o kadar sevinç içindeyiz ki sanki benim çocuğum gelmiş gibi oldum. Hem üzülüyor hem de sevinç içindeyiz İnşallah benim çocuğumda bana kavuşacak" diye konuştu.

''ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİYORUZ''

Bakan Soylu, 2019 yılında 328, 2020 yılının ilk 5 ayında da 110 organize suç örgütünü çökerttiklerini ifade ederek, "'PKK mağaralarda bile barınamaz hale geldi' diyoruz, birileri burun kıvırıyor. Bakın geçen gün, Başbağlar katliamının yıl dönümüydü. Polisimiz aleyhine kampanya yapanlar hatırlamaz bu işleri, ilgilenmezler, sesleri çıkmaz. PKK köy basmıştı, insanları köy meydanında kurşuna dizdi, 33 kişi hayatını kaybetti. Yerde dizilmiş çocuk cesetleri fotoğrafları hala aklımızdadır bizim. Pınarcık katliamı, Başyurt Köyü Efeler Mezrası katliamı. Yuvalı Haraberk katliamı. 7'si çocuk 2'si kadın, 9 kişiyi katlettiler. Bu ve daha pek çok köy katliamını yapan o PKK'dan 2016 yılında 14 bin 582 telsiz kestirmesi alınıyordu. 2019'da 1122 kestirme alındı. Yılbaşından bugüne kadar da ancak 201 kestirme oldu. Kendi yayın organlarından istedikleri gibi atıp tutsunlar, PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor. Fiili olarak, fiziki olarak ve psikolojik olarak örgütü çökertiyoruz. Hem içeride hem de sınırlarımızın dışında."