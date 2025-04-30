30 Nisan 2025, Çarşamba
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Ev için destek 1 milyon 875 bin TL’ye yükseldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in FETÖ'cülerin üfürüğüyle siyaset yaptığını vurgularken CHP'nin sahtekarlar tarafında ahtapot gibi sarıldığını vurguladı. Muhalefetin tarzının siyasi beleşçilik olduğunun altını çizen Erdoğan, İmamoğlu'nun oteldeki görüntülerine ilişkin 'Sözde şeffaf olacaklardı ama bunlar bantçı oldu' dedi. Yarısı Bizden Kampanyası'ndaki desteklerinin arttığını söyleyen Erdoğan '700 bin lira olarak destek tutarını 875 bin liraya çıkarıyoruz. ' dedi. Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.