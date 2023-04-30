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Eskişehir merkezli 8 ilde MLKP’ye şafak operasyonu

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Giriş: 30.04.2023 08:31
Son dakika haberi... Eskişehir merkezli 8 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
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