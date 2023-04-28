Eski Türkiye’nin hafızalara kazınan çaresizliği | BİR ZAMANLAR TÜRKİYE

90'lı yıllar eski Türkiye'nin sancılarıyla doluydu. Ülkenin hastaneleri, okulları, yolları perişan; insanı ise çaresiz ve mutsuzdu. O yılların sadece TV haberleri bile ülkenin mahkum edildiği 'kimsesizliği' özetlemeye yetiyor. O yılların yönetilemeyen Türkiye'sinde en büyük yara sağlık sistemindeydi. Viraneye dönen hastanelerde geceden sabaha uzanan kuyruklar, rehin tutulan bebekler, koridorlarında yatan hastalar hafızalara kazındı. İşte sağlıkta çağ atlayan Türkiye'den 20 yıl geriye gidelim. Ülkenin kimsesizliğini milletin çaresizliğini hatılayım.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN