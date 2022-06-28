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Eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Alessandro Minuto Rizzo A Haber'e konuştu

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Giriş: 28.06.2022 00:59
Eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Alessandro Minuto Rizzo, İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliğinde yapılacak NATO zirvesi öncesi A Haber'e konuştu. Rizzo Türkiye'nin NATO için çok önemli bir ülke olduğunu vurgularken "Bulunduğu konum itibariyle stratejik önemi olan bir pozisyonda yer almakta ve NATO ile tarihsel bağları olan bir müttefik." ifadelerini kullandı.
Eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Alessandro Minuto Rizzo A Haber’e konuştu
Eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Alessandro Minuto Rizzo A Haber'e konuştu
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