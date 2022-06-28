Eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Alessandro Minuto Rizzo A Haber’e konuştu

Eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Alessandro Minuto Rizzo, İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliğinde yapılacak NATO zirvesi öncesi A Haber'e konuştu. Rizzo Türkiye'nin NATO için çok önemli bir ülke olduğunu vurgularken "Bulunduğu konum itibariyle stratejik önemi olan bir pozisyonda yer almakta ve NATO ile tarihsel bağları olan bir müttefik." ifadelerini kullandı.