28 Haziran 2022, Salı
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Eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Alessandro Minuto Rizzo A Haber'e konuştu
Eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Alessandro Minuto Rizzo, İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliğinde yapılacak NATO zirvesi öncesi A Haber'e konuştu. Rizzo Türkiye'nin NATO için çok önemli bir ülke olduğunu vurgularken "Bulunduğu konum itibariyle stratejik önemi olan bir pozisyonda yer almakta ve NATO ile tarihsel bağları olan bir müttefik." ifadelerini kullandı.