Eski Kriminal Dair Başkanı İrfan Bayer A Haber'de değerlendirdi: Bir cinayetten fazlası

Narin Güran cinayetinde soruşturma derinleşiyor. Eski Kriminal Daire Başkanı İrfan Bayer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayer, “Bir cinayetten fazlası var. Bir şeyler gizleniyor.” ifadelerini kullandı ve “Anneyi samimi bulmuyorum.” dedi.

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