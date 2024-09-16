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Eski Kriminal Dair Başkanı İrfan Bayer A Haber'de değerlendirdi: Bir cinayetten fazlası

Eski Kriminal Dair Başkanı İrfan Bayer A Haber'de değerlendirdi: Bir cinayetten fazlası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 15:38
Narin Güran cinayetinde soruşturma derinleşiyor. Eski Kriminal Daire Başkanı İrfan Bayer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayer, “Bir cinayetten fazlası var. Bir şeyler gizleniyor.” ifadelerini kullandı ve “Anneyi samimi bulmuyorum.” dedi.
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