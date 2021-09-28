Eski binalar yangınlara karşı risk altında! Konutların yüzde 80’i yangın yönetmeliğine aykırı

Uzmanlara göre Türkiye'de binaların yaklaşık yüzde 80'i yangına karşı korumasız durumda. Çünkü birçoğu yangın yönetmeliğinin çıkarıldığı 2002 yılı öncesinde yapıldı. Peki eğer binanız bu tarihten önce yapıldıysa yangına karşı nasıl önlemler almanız gerekiyor? İşte ayrıntılar...

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