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Esenyurt Belediye Başkanı adliyede!

Esenyurt Belediye Başkanı adliyede!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 20:09
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Özer, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan anlattı.
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