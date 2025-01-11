Esad’ın harabeye çevirdiği Kabun A Haber drone kamerasında

Çöken Baas rejimi arkasında yıkılmış kentler bıraktı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Kabun Mahallesi’ndeki yıkımı gözler önüne serdi.

Mehmet Geçgel'in Kabun Mahallesi'nden aktardıkları şöyle:

Rejim arkasında büyük bir enkaz bıraktı. Birçok kent, kasaba tamamen artık yıkılmış durumda. Bizler şu anda Kabun Mahallesi'ndeyiz ki bu yıkımdan en çok etkilenen mahallelerden biri de Kabun. Bu mahallede binlerce ev tamamen yerle bir edildi rejim tarafından. Kabun Mahallesi devasa büyüklükte bir mahalleydi ama tamamen rejim burayı havadan ve karadan hedef alarak adeta mahalleyi yok etti ve binlerce insanı da bu mahallede katletti.

ELEKTİRİK SANTRALİNİ DE YIKTILAR

Mahallenin orta kısmında bir enerji santrali bulunuyor. O elektrik santrali de yine rejim tarafından hedef alınarak yok edildi ki santralin sadece direklerinin kaldığını ifade etmemiz gerekir. Kabun Mahallesi'nde binlerce ev tamamen yerle bir olmuş durumda. Büyük bir yıkım var. Aslında Şam'ın birçok mahallesindeki manzara bu şekilde diyebiliriz.

TOPLU MEZARLAR

Özellikle bu mahallenin toprak alanlarında toplu mezarların olduğu değerlendiriliyor ve söyleniyor. Fakat henüz tam yerlerinin tespit edilemediğini ifade etmemiz gerekir ki koca bir mahallenin tamamen yok edildiğini görüyoruz. Ayakta duran bazı binaların içerisinde yeniden hayat kurmaya çalışanlar da var ama Kabun'da yıkım oldukça büyük. Esat rejim arkasında işte bu şekilde büyük, devasa yıkıntılar ve koca bir enkaz bırakmış durumda.